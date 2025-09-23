В Орехово-Зуевском округе направили в суд дело о незаконном обороте контрафактного алкоголя

Орехово-Зуевская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте контрафактной алкогольной продукции, обвинительное заключение утвердили в отношении 35-летнего местного жителя по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По его данным, с августа по октябрь 2023 года обвиняемый вместе с соучастниками закупили крупную партию алкоголя, который подлежал обязательной маркировке специальными акцизными марками, для дальнейшего незаконного сбыта.

В октябре того же года сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого при продаже контрафактной продукции возле гаражного кооператива «Химик» в Орехово-Зуевском. Из незаконного оборота изъяли 360 бутылок контрафактного алкоголя на общую сумму более 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.