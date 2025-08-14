В Орехово-Зуевском округе в 2026 году завершат реконструкцию стадиона «Русич»

В Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа продолжается реконструкция стадиона «Русич», работы планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители залили и гидроизолировали подбетонное основание для контрольно-пропускного пункта, бетонируют конструкции для комплекса с трибунами. После завершения этих работ приступят к реконструкции поля», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках государственной программы за счет бюджетных средств, стройготовность объекта составляет около 10%. Рабочим предстоит обустроить игровое поле с синтетическим покрытием и системой охлаждения, установить звуковое оборудование, построить трибуны, новый административный корпус и вспомогательные помещения, а также площадки для прыжков в длину и высоту. Здесь смогут проводить занятия по хоккею, футболу, легкой атлетике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.