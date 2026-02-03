В Орехово-Зуевском провели ремонт физиотерапевтического отделения

В филиале № 7 Орехово-Зуевской больницы в городе Дрезна после ремонта открылось отделение физиотерапии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В ходе работ был сделан упор на обеспечение безопасности функционирования физиотерапевтического отделения. Теперь наши пациенты будут проходить необходимые физиотерапевтические процедуры в современных, светлых и комфортных условиях», - рассказала исполняющая обязанности заведующего филиалом, врач-терапевт Любовь Демкина.

Рабочие в рамках ремонта провели полную замену всех инженерных коммуникаций: систем водоснабжения, отопления и канализации. Это позволит обеспечить бесперебойную работу всего лечебно-диагностического оборудования. Отделение физиотерапии предоставляет услуги более 10 тыс. пациентов в год.

