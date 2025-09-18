В Орехово-Зуевском спасатели нашли заблудившегося грибника

Сотрудники Белавинского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» и пожарно-спасательного отряда по Московской области помогли выбраться из леса члену садового товарищества «1 Мая», который отправился за грибами и заблудился. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что грибника обнаружили быстро, потому что у него при себе был мобильный телефон. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Жителям и гостям региона напомнили, что перед походом в лес важно сообщить о своем намерении близким. С собой важно взять телефон с полным зарядом, чтобы облегчить поиск в подобных ситуациях.

