В Орехово-Зуевском врачи спасли мужчину от инвалидности

В отделение нейрохирургии Орехово-Зуевской больницы в крайне тяжелом состоянии поступил 34-летний мужчина, врачи выявили у него кровоизлияние в полушарие головного мозга. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, кровоизлияние произошло из-за длительного внутричерепного давления. Специалисты приняли решение немедленно провести операцию, потому что состояние мужчины ухудшалось.

«Чтобы удалить гематому, необходимо было выполнить краниотомию — временное удаление части черепа для доступа к мозгу. Для этого мы решили использовать микрохирургическую технику, так как кровоизлияние произошло в очень глубоких отделах головного мозга», — рассказал врач-нейрохирург Сардорбек Сабиров.

Врачам удалось удалить гематому объемом 65 мл и спасти человека от инвалидности, после этого мужчину ждал период интенсивной терапии. Теперь его выписали домой, ему предстоит пройти курс реабилитации.

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