В органном зале КПЦ «Дубровицы» в Подольске две пары зарегистрировали брак в День семьи, любви и верности
Две пары поженились в КПЦ «Дубровицы» в День семьи, любви и верности
Фото: [t.me/podolskadm]
В органном зале КПЦ «Дубровицы» в Подольске в День семьи, любви и верности брак заключили две пары. Молодоженов поздравили председатель горсовета Алексей Никулин, первый зампред горсовета Любовь Ушанева и начальник окружного управления соцразвития № 16 Министерства социального развития Московской области Ольга Орлова.
Так, поженились Дмитрий и Евгения Поддубровские и Антон и Юлия Крицкие. При этом молодожены на выбирали дату церемонии специально — им просто повезло.
Дмитрий и Евгения увлекаются сноубордом и дайвингом. Пара планирует совместные путешествия, детей и счастливую семейную жизнь. Антон и Юлия — военнослужащие. У Антона есть боевые награды, в том числе две медали «За отвагу».
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