В органном зале КПЦ «Дубровицы» в Подольске две пары зарегистрировали брак в День семьи, любви и верности

В органном зале КПЦ «Дубровицы» в Подольске в День семьи, любви и верности брак заключили две пары. Молодоженов поздравили председатель горсовета Алексей Никулин, первый зампред горсовета Любовь Ушанева и начальник окружного управления соцразвития № 16 Министерства социального развития Московской области Ольга Орлова.

Так, поженились Дмитрий и Евгения Поддубровские и Антон и Юлия Крицкие. При этом молодожены на выбирали дату церемонии специально — им просто повезло.

Дмитрий и Евгения увлекаются сноубордом и дайвингом. Пара планирует совместные путешествия, детей и счастливую семейную жизнь. Антон и Юлия — военнослужащие. У Антона есть боевые награды, в том числе две медали «За отвагу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о праздничных мероприятиях, которые проводятся в регионе сегодня.