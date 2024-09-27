В Озерах школьник во время драки ударил сверстника стулом

В Озерах учащийся одной из школ во время драки ударил сверстника стулом. О случившемся рассказала мать потерпевшего, передает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в школе, расположенной в 1-й микрорайоне. Между одноклассниками 2010 года рождения произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки один из мальчиков ударил другого стулом.

Нападавшего опросили полицейские. Подросток был поставлен на профилактический учет.

Потерпевшего после завершения лечения направят на судмедэкспертизу, чтобы оценить степень причиненного вреда здоровью.