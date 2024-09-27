В Озерах школьник во время драки ударил сверстника стулом

Официально

Фото: [ГУ МВД России по МО]

В Озерах учащийся одной из школ во время драки ударил сверстника стулом. О случившемся рассказала мать потерпевшего, передает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в школе, расположенной в 1-й микрорайоне. Между одноклассниками 2010 года рождения произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки один из мальчиков ударил другого стулом.

Нападавшего опросили полицейские. Подросток был поставлен на профилактический учет.

Потерпевшего после завершения лечения направят на судмедэкспертизу, чтобы оценить степень причиненного вреда здоровью.

Актуально
Озёры
Подмосковье
ГУ МВД России по Московской области