В Озерах вынесли приговор по делу о ДТП, в результате которого погиб подросток

Коломенская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины, которого признали виновным в совершении преступления по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, с оставлением места ДТП). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 22 ноября 2025 года примерно в 17:00 он управлял автомобилем «Хендай Сантафе» в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на 17-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ленина в городе Озеры. В результате от полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался. Водитель скрылся с места аварии, но впоследствии добровольно явился в отдел полиции.

Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Он также удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах потерпевшей — матери погибшего — о возмещении морального вреда в размере 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.