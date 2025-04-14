В парках Подмосковья побывало более 1,5 млн человек за прошедшую неделю

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 1,5 млн человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парки собрали в минувшие выходные — более 300 тыс. человек. Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе, там побывали более 51 тыс. жителей и гостей округа. В пятерку лидеров также вошли Центральный парк в Пушкинском округе, парк имени Л. Толстого в Химках, Центральный городской парк имени М. И. Калинина в Королеве и парк Фабричный в Истре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.