В парках Подмосковья подготовят к зиме технику и инвентарь

В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о ходе подготовки подмосковных парков к зимнему периоду. К холодам подготовят технику, инвентарь и персонал.

Так, будет проведено сервисное и техническое обслуживание уборочной техники, заключены договоры на поставку горюче-смазочных материалов. Для уборки снега подготовили лопаты и скребки, снегоуборщики и подметальные машины.

Персонал обеспечивают средствами защиты, организуют для работников места для обогрева и отдыха. Также ведется заготовка гранитной крошки для противогололедной обработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по зимней уборки дорог в регионе.