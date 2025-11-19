В парках Подольска появятся новая иллюминация и световые фигуры

В новом зимнем сезоне в Подольске в центральном парке имени Виктора Талалихина, «Дубраве» и Детском парке культуры и отдыха установят новые световые фигуры, иллюминацию, фотозоны, откроют резиденции Деда Мороза и установят почтовые ящики для отправки писем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Кроме того, в парке имени Виктора Талалихина 1 декабря откроют каток, на площади 1,5 тыс. кв. м единовременно смогут кататься до 400 человек. Там будут предусмотрены бесплатные сеансы для участников «Активного долголетия», многодетных и членов семей участников специальной военной операции.

«1 декабря встретим сезон множеством интересных мероприятий в рамках проекта нашего губернатора [Московской области Андрея Воробьева] «Зима в Подмосковье». Всю актуальную информацию о мероприятиях обязательно опубликуем в наших афишах», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.