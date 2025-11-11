В парке имени Виктора Талалихина в Подольске пройдет праздник «Назад в СССР»

В Подольске пройдет праздник «Назад в СССР». Местом проведения мероприятия станет парк имени Виктора Талалихина, сообщили в администрации округа.

В Подмосковье до этого прошла акция «Ночь искусств». В ее рамках государственные музеи региона посетили около 12 тыс. человек, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках праздника в Подольске гости смогут окунуться в атмосферу 70-80-х годов. В программе — концерт, флешмоб от участников социального проекта «Делай чудо», дискотека, выставка исторических фотографий «Как мы танцевали». Также будет работать ретробуфет с самоварной станцией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли в регионе летом.