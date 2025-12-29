В парке Талалихина Подольска около 200 детей отправили письма Деду Морозу
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В парке имени Виктора Талалихина в Подольске подвели итоги работы праздничного почтового пункта «Резиденция Деда Мороза». За время его деятельности юные жители округа написали и отправили главному зимнему волшебнику более 200 писем.
В Подмосковье до этого были определены парки с лучшим оформлением к Новому году. Победители получили знак качества «Дед Мороз рекомендует», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Отправка посланий из Подольска проходила в два этапа для обеспечения их своевременной доставки: первая партия из 100 писем была направлена 19 декабря через пункт сбора в Одинцово, а вторая сотня отправилась в путь 26 декабря. Все детские письма теперь следуют в официальную резиденцию Деда Мороза — Великий Устюг.
По традиции, Деду Мороз выбирает несколько самых искренних и трогательных посланий, чтобы лично ответить их авторам.
