В парке Талалихина Подольска около 200 детей отправили письма Деду Морозу

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске подвели итоги работы праздничного почтового пункта «Резиденция Деда Мороза». За время его деятельности юные жители округа написали и отправили главному зимнему волшебнику более 200 писем.

В Подмосковье до этого были определены парки с лучшим оформлением к Новому году. Победители получили знак качества «Дед Мороз рекомендует», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отправка посланий из Подольска проходила в два этапа для обеспечения их своевременной доставки: первая партия из 100 писем была направлена 19 декабря через пункт сбора в Одинцово, а вторая сотня отправилась в путь 26 декабря. Все детские письма теперь следуют в официальную резиденцию Деда Мороза — Великий Устюг.

По традиции, Деду Мороз выбирает несколько самых искренних и трогательных посланий, чтобы лично ответить их авторам.

