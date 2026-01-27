В Павлово-Посадском округе открыли фельдшерский здравпункт

В деревне Назарьево Павлово-Посадского округа открылся новый фельдшерский здравпункт, помощь в нем будут получать почти 900 жителей этого и других ближайших населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В новом здравпункте медпомощь оказывается как взрослым, так и детям. Здесь можно пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, оформить больничный и рецепт на льготный препарат, а также пройти телемедицинскую консультацию с врачом из поликлиники», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По словам министра, это первый здравпункт, который открыли в Подмосковье в 2026 году. В общей сложности в этом году планируется открыть два фельдшерских здравпункта и два ФАПа. Объект в Назарьево возвели по модульной технологии, там обустроили кабинет фельдшера, смотровую комнату, процедурный и прививочный кабинеты. Фельдшер будет вести прием с 8:00 до 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.