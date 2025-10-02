В Павлово-Посадском округе потушили лесной пожар
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В среду, 1 октября, на территории лесного фонда Подмосковья произошел один пожар, он был зафиксирован в Логиновском участковом лесничестве в 1 км от деревни Ефимово Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Очаг возгорания заметили местные жители, они сообщили об этом по телефону 112. Пожар ликвидировали пять человек личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности, подозреваемых в поджоге устанавливают.
