В Павлово-Посадском округе потушили лесной пожар

В среду, 1 октября, на территории лесного фонда Подмосковья произошел один пожар, он был зафиксирован в Логиновском участковом лесничестве в 1 км от деревни Ефимово Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Очаг возгорания заметили местные жители, они сообщили об этом по телефону 112. Пожар ликвидировали пять человек личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности, подозреваемых в поджоге устанавливают.

