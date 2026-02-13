В Павловском Посаде пройдет матч проекта «Выходи во двор»

В субботу, 14 февраля, «Легенды хоккея» проведут очередной матч V зимнего сезона проекта «Выходи во двор» в Павловском Посаде, он пройдет на катке стадиона «Заречье». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

С местными жителями будут играть двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский и не только. Среди почетных гостей — актер театра и кино Роман Толкарев, блогер и актриса Валерия Кожевникова.

Тренером команды «Легенды хоккея» является двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев (ЯК-15). В сообщении уточнили, что для болельщиков и гостей матча будет организована зона спортивных активностей с конкурсами и призами.

*Возрастное ограничение 0+