В Павловском Посаде работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли пса, который застрял в вольере

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили собаку, которая застряла в вольере. Инцидент произошел на территории частного дома в Павловском Посаде.

За помощью спасателей обратилась жительница поселка городского типа Большие Дворы. Она рассказала, что ее пес породы московская сторожевая в погоне за мышью залез в расщелину в полу и застрял.

Прибывшие на место специалисты сняли забор вольера и демонтировали деревянную будку, давившую на животное. После этого они частично разобрали пол и освободили собаку.

Ранее в Минсельхозпроде региона сообщили, что в Серпухове пройдет акция по пристройству бездомных животных.