В Серпухове проведут акцию по пристройству бездомных животных

Благотворительная акция по пристройству бездомных животных «Возьми друга» пройдет в Серпухове. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие организовано муниципальной администрацией и ООО «Зоозащита плюс». Оно состоится 14 февраля на Автотранспортной, 9.

В рамках акции можно будет познакомиться с животными из приюта и проконсультироваться с ветеринарами.

Ранее в министерстве привели рекомендации ветеринаров по защите питомцев от морозов.