В Серпухове проведут акцию по пристройству бездомных животных
Фото: [Медиасток.рф]
Благотворительная акция по пристройству бездомных животных «Возьми друга» пройдет в Серпухове. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие организовано муниципальной администрацией и ООО «Зоозащита плюс». Оно состоится 14 февраля на Автотранспортной, 9.
В рамках акции можно будет познакомиться с животными из приюта и проконсультироваться с ветеринарами.
Ранее в министерстве привели рекомендации ветеринаров по защите питомцев от морозов.