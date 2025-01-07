В Павловском Посаде спасли собаку, которая провалилась под лед на Клязьме

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли в Павловском Посаде собаку, которая провалилась под лед на Клязьме. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

О животном, нуждающемся в помощи, спасателям рассказали местные жители. Скорее всего, собака вышла на кромку льда, который треснул под ее весом. В результате животное барахталось в воде на расстоянии нескольких метров от берега.

На место прибыли специалисты 254-й ПСЧ. Один из них надел гидрокостюм, обвязался спасательной веревкой и поплыл к собаке. Добравшись до животного, специалист крепко обхватил его руками и просигналил коллегам. Команда тут же вытянула его с собакой на берег.

В общей сложности на проведение спасательной операции ушло несколько минут. Спасенную собаку забрала к себе одна из жительниц.