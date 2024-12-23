В Павловском Посаде в 2025 году откроют обновленный детский сад при втором лицее

В Павловском Посаде в 2025 году ко Дню знаний откроют обновленный детский сад при лицее №2. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено в Корнево-Юдинском переулке. В рамках госпрограммы в нем за счет бюджетных средств будет проведен капитальный ремонт.

В садике заменят инженерные сети, сантехнику и радиаторы. Также установят новые двери и окна, приведут в порядок полы и потолки. Помимо этого, отремонтируют кровлю и фасад, благоустроят прилегающую территорию.

В помещениях проведут внутреннюю отделку, установят новую мебель. Кроме того, будет модернизирован пищеблок.