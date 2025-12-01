В Павловском Посаде завершили капремонт детского сада при лицее

На переулке Корнево-Юдинский, д. 14, городского округа Павловский Посад завершился капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 2, работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В детском саду «Малютка» заменили все инженерные коммуникации, утеплили и обшили фасад, провели ремонт кровли и входной группы и не только. В него уже вернулись 125 детей, для них обустроили пять групп. Среди них – группа для детей раннего возраста, общеразвивающая для младшего дошкольного возраста и три логопедические группы для старших дошкольников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.