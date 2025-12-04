В перинатальном центре Подмосковья спасли двух недоношенных детей с критически низкой массой тела

Специалисты Московского областного перинатального центра выходили двоих детей, вес которых при рождении составлял менее 1 кг. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждении путем операции кесарева сечения на 25 неделе беременности родились два мальчика — Артемий и Матвей. Первый весил 720 граммов, второй — 700 граммов. Оба родились в крайне тяжелом состоянии.

Новорожденных сразу же подключили к аппаратам ИВЛ, а затем перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Детям требовалась длительная поддержка жизненно важных функций, так как их органы и системы организма были недостаточно зрелыми. Мальчики учились дышать самостоятельно, прибавляли в весе, охотно принимали материнское молоко.

Когда масса тела детей увеличилась в два раза, их перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. На этот момент им было два месяца. Сейчас оба ребенка чувствуют себя хорошо и продолжают расти уже дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность роли перинатальных центров в снижении младенческой смертности.