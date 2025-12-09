В перинатальных центрах Подмосковья новорожденных начали выписывать в костюмах «декабрят»

В перинатальных центрах и роддомах Подмосковья стартовала новогодняя акция. В ее рамках новорожденных детей начали выписывать в костюмах «декабрят», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Детей, рожденных в декабре, приносят маме в специальном новогоднем конверте и колпачке», — пояснил зампред регионального правительства — глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.

Акция проводится уже в пятый раз. В этом году в ней принимают участие учреждения Наро-Фоминска, Щелково, Видного, Коломны, Подольска и других округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важной роли открытия перинатальных центров в работе по снижению младенческой смертности.