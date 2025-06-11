В пяти округах Подмосковья капитально отремонтировали 16 муниципальных дорог

В Подмосковье провели капремонт на 16 муниципальных дорогах, расположенных в пяти округах. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, были отремонтированы дороги в Воскресенске, Егорьевске, Клину, Ступино и Кашире. Их общая протяженность составила 12,5 км.

В частности, были отремонтированы дороги в малых населенных пунктах, обеспечивающие проезд к домам местных жителей. На четырех участках был изменен тип покрытия — с грунтового на асфальтовое.

В рамках текущего сезона в регионе планируется отремонтировать 191 дорогу в 40 округах общей протяженностью свыше 160 км. Завершить работы планируется до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на текущий месяц запланирован ввод еще двух участков дороги ЮЛА.