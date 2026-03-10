В Подмосковье 1 сентября откроют после капремонта 48 школ
Почти 50 школ откроют после капремонта в Подмосковье 1 сентября
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье 1 сентября откроют после капремонта 48 школ в 27 округах. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«За новые парты 1 сентября сядут 26 тыс. учеников», - отметил глава министерства Александр Туровский.
Он отметил, что ремонт ведется по госпрограмме Подмосковья за счет бюджетных средств.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения пристройки к школе в Подольске.