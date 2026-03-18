В Подмосковье 15 тыс. девятиклассников стали участниками тренировочного мероприятия в формате ОГЭ

Порядка 15 тыс. подмосковных девятиклассников приняли участие во Всероссийском тренировочном мероприятии по математике в формате ОГЭ, в регионе организовали 513 пунктов проведения экзаменов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Школьники могли решать задания в течение 3 часов 55 минут, они получили индивидуальный комплект заданий, разработанный экспертами в соответствии с форматом ОГЭ 2026 года. Экзамен провели с использованием современных технологий, результаты будут известны 27 марта. Это поможет выявить темы, требующие дополнительного изучения и повторения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.