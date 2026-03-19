В Подмосковье 20 марта начнется досрочный период сдачи ЕГЭ

Досрочный период проведения ЕГЭ стартует в Подмосковье 20 марта. Он продлится до 20 апреля, передает Министерство образования Московской области.

В этапе примут участие выпускники школ и студенты колледжей, которые не смогут участвовать в основном экзаменационном периоде. В общей сложности это 96 человек, в том числе 19 школьников.

Для экзамена в регионе организуют три пункта — в Балашихе, Красногорске и Подольске.

Первые экзамены — по географии и литературе. Их будут сдавать 13 человек. Сдача пройдет в Образовательном центре им. А. Н. Косыгина в Красногорске и в школе «Бородино» в Подольске. Результаты экзаменов станут известны не позднее 31 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в сфере образования.