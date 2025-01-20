В Подмосковье 45 организаций стали получателями грантов для IT-компаний

Сорок пять организаций Подмосковья стали получателями грантов для IT-компаний, передает пресс-служба Московской областной Думы. В этом году реализация программы поддержки будет продолжена.

«С начала действия меры подписано 45 соглашений о предоставлении грантов на общую сумму порядка 4,4 млрд руб. Сейчас финансовая поддержка оказывается по 42 действующим соглашениям», — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В прошлом году грантополучателями стали 28 компаний региона.

В этом году прием заявок на получение меры поддержки стартует 1 февраля. Получить грант могут зарегистрированные в Подмосковье компании, аккредитованные Минцифры РФ. В числе требований — трудоустройство не менее пяти высококвалифицированных специалистов с зарплатой от 120 тыс. руб.