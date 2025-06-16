В Подмосковье 87 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Результаты ЕГЭ по русскому языку объявили в Подмосковье. По итогам экзамена 87 ребят набрали 100 баллов, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Как напомнили в ведомстве, ЕГЭ проходил 30 мая. Экзамен сдавали более 36,1 тыс. выпускников школ.

«Максимальный результат — 100 баллов — показали 87 выпускников. Более 5 тыс. одиннадцатиклассников набрали от 80 до 99 баллов, что свидетельствует о высоком уровне подготовки», — рассказала глава министерства Ингрид Пильдес.

Также более 30 тыс. ребят набрали от 36 до 80 баллов. Не сдали экзамен 119 человек — пересдать ЕГЭ они смогут 23 июня.

Средний балл по области составил 62,5, что является хорошим показателем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии Центра математического образования в регионе.