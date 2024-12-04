В Подмосковье арестовали директора магазина, который задушил покупателя

В Подмосковье заключили под стражу директора магазина в Раменском, который задушил покупателя. Как сообщает Прокуратура Московской области, мужчину арестовали на срок до 2 февраля 2025 года.

Преступление было совершено 30 ноября в продовольственном магазине в дачном поселке Удельная. Местный житель в возрасте 49 лет украл спиртное, и 31-летний директор точки избил потерпевшего, а потом задушил. Согласно предварительной информации, причиной смерти стала механическая асфиксия в результате травмы шеи тупым твердым предметом.

Злоумышленнику предъявили обвинение. Свою вину он не признал и отказался давать показания.