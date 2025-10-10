В Подмосковье арестовали фигурантов дела об убийстве директора училища в Люберцах в 2002 году

В Подмосковье заключили под стражу двоих фигурантов уголовного дела об убийстве директора училища, которое было совершено в 2002 году. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

В октябре 2002 года во дворе училища № 10 им. Ю. А. Гагарина мужчина застрелил директора учреждения. Также он выстрелил в двоих сотрудников, в результате чего те получили огнестрельные ранения. Затем злоумышленник сел в машину сообщника и скрылся.

Спустя 23 года исполнителя и его пособника задержали. Ими оказались житель Шахтерска Донецкой области в возрасте 61 года и житель Люберец в возрасте 57 лет. По решению суда они были арестованы на срок до 8 ноября.

