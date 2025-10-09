В Щелково осудят мужчину, который применил насилие в отношении полицейского

В Подмосковье суд рассмотрит дело в отношении иностранца, который в сентябре избил сотрудника полиции в Щелково. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Гражданин соседнего государства в возрасте 27 лет 1 сентября находился у ТЦ на Пролетарском проспекте. Он и его соучастник проигнорировали требования полицейского прекратить противоправные действия и напали на правоохранителя, несколько раз ударив его.

Обвиняемого задержали и арестовали. Дело в отношении мужчины рассмотрит городской суд Щелково. Дело в отношении его соучастника выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев было совершено свыше 53 тыс. преступлений.