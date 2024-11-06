В Подмосковье арестовали мужчину, который привязал собак к машине и протащил их по дороге

В Подмосковье арестовали мужчину, который в сентябре привязал собак к автомобилю и протащил их по дороге. Как говорится в сообщении Прокуратуры Московской области, житель заключен под стражу до 21 декабря.

В конце сентября житель Мытищ в возрасте 51 года привязал к своей машине двух собак, сел за руль авто и на высокой скорости протащил животных по дороге. По факту случившегося возбудили уголовное дело, однако мужчина скрылся. Задержали его в начале ноября после драки с соседом.

Мужчина не признал вину и просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.