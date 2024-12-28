В Подмосковье арестовали мужчину, который в ходе ссоры бросил кухонный шкаф на голову матери

В Подмосковье заключили под стражу мужчину, который в ходе ссоры бросил кухонный шкаф на голову своей матери. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел вечером 10 сентября этого года в Селятино Наро-Фоминского округа. Между местным жителем в возрасте 35 лет и его 69-летней матерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина начал швырять в женщину плафоны с люстры, а затем сорвал со стены кухонный шкаф и бросил его на голову пенсионерки. В результате случившегося пожилая женщина получила тяжелые травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали. Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 января 2025 года.