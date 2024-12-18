В Подмосковье арестовали мужчину, который запер в доме жену с ребенком и угрожал убить их

В Подмосковье арестовали жителя Павловского Посада, который запер в доме жену с ребенком и грозился убить их, передает ГСУ СК России по региону. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины.

Инцидент произошел в конце ноября в частном доме в деревне Грибаново. Местный житель в возрасте 53 лет поссорился с супругой из-за того, что пара разводилась.

В ходе ссоры мужчина запер входную дверь и закрыл окна дома, чтобы жена с семилетним ребенком не могли выйти. Затем он отсоединил шланг от газовой колонки и открыл конфорки газовой плиты.

Женщине с ребенком удалось спастись: на место прибыли сотрудники полиции. Правоохранителей вызвала сестра потерпевшей, так как долгое время не могла до нее дозвониться.

Суд заключил фигуранта дела под стражу до 17 февраля. При этом мужчина не признал свою вину, просил суд не арестовывать его и заявил, что жена его оклеветала.