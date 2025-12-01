В Подмосковье бесплатный онкоскрининг прошли более 800 человек

В минувшую субботу, 29 ноября, бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья прошли 806 жителей старше 18 лет, у 25 из них заподозрили онкологические заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся в регионе каждую последнюю субботу месяца. В ходе мероприятия жителям Подмосковья доступен бесплатный онкоскрининг», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках обследования женщинам доступны цитологическое исследование шейки матки, маммография/УЗИ молочных желез, мужчинам – ПСА-тест на рак простаты и не только. Напомним, что подробности о работе онкологической службы в регионе размещены здесь.

