В Подмосковье благодаря вмешательству прокуратуры жители аварийных домов были переселены в новые квартиры

Прокуратура Московской области добилась расселения жителей аварийных домов. Ведомство на постоянной основе осуществляет надзор за соблюдением прав граждан, которые проживают в аварийных домах.

Так, с мая по июнь текущего года благодаря вмешательству прокуратуры были исполнены муниципальные контракты на строительство трех МКД в Богородском округе и Шатуре.

В прошлом году были возведены 14 МКД в 12 округах. Это позволило переселить в новые квартиры свыше 4 тыс. жителей аварийных домов.

В регионе продолжается строительство еще 10 МКД для расселения аварийного жилфонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал продолжить выдачу сертификатов при расселении аварийного жилья.