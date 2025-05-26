Губернатор Подмосковья рассказал о практике жилищных сертификатов при расселении аварийного жилья

Практика выдачи жилищных сертификатов при расселении аварийного жилья в Подмосковье хорошо себя зарекомендовала, поэтому ее необходимо продолжать. Об этом на совещании с руководящим составом правительства Московской области и главами округов заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас большое количество людей, к сожалению, до сих пор живет в аварийном жилье. В рамках национального проекта реализуется программа переселения из таких домов, наша задача — максимально ускорить этот процесс. Не так давно мы были пионерами по внедрению жилищного сертификата, эта практика хорошо себя зарекомендовала. Сертификат позволяет семье, живущей в аварийном доме, где часто условия, мягко скажем, не соответствуют современным, не ждать четыре или пять лет (потому что именно столько готовится площадка, строится дом), а значительно раньше переехать в новое жилье. Мы предоставляем возможность переезда уже в готовые квартиры», — сказал губернатор.

В регионе насчитывается около 53,5 тыс. многоквартирных домов, где проживают более 7,4 млн человек. На долю ветхого и аварийного жилья приходится 10% от всего жилого фонда. В государственную программу переселения сейчас включены дома, признанные аварийным до 1 апреля 2025 года. Это почти 18 тыс. помещений. Расселение проходит на средства области и внебюджетные источники (программа комплексного развития территорий, договоры о развитии застроенной территории, инвестиционные программы).

Воробьев отметил, что большую роль в этом вопросе играют умные решения, трансформации. Одним из таких решений стал жилищный сертификат. В 2024 году им воспользовались более 2,2 тысячи человек. Это позволило расселить 42 тыс. кв. м аварийного жилья.

«В течение всего 1 месяца жители аварийных домов могут переехать в современное и комфортное жилье, не дожидаясь строительства дома», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Сертификаты доступны для тех, чьи дома признаны аварийными и включены в госпрограмму. Они смогут приобрести готовое жилье в новостройке на территории любого подмосковного округа. Заявления на выдачу сертификата в Подмосковье будут принимать с 1 июня по 1 августа 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.