В Подмосковье более 4 тыс. человек впервые стали донорами в 2026 году

С начала 2026 года в Подмосковье донорами крови и ее компонентов впервые стали более 4 тыс. человек, сдать их можно в областном центре крови или его филиалах, а также во время выездных акций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Московской области донорское движение активно развивается, привлекая все больше участников. Важно, что значительная часть доноров сдает кровь и ее компоненты на безвозмездной основе», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Собранную кровь применяют для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями и не только. Донором могут стать совершеннолетние граждане, у которых нет медицинских противопоказаний. Чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать количество сдачи обоих компонентов. Ознакомиться со списком учреждений Службы крови региона можно на сайте.

