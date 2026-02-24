В Подмосковье более 600 тыс. учащихся отметили День защитника Отечества

В Подмосковье в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, приняли участие более 600 тыс. школьников, студентов, родителей, советников по воспитанию и педагогов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, для них провели настольную игру «Защитник», в ходе которой можно было узнать о деятелях тыла, образования и искусства в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, «Навигаторы детства» провели мероприятия совместно с Движением Первых в рамках Всероссийской акции «Наши защитники Отечества». Учащиеся приняли участие в классных встречах с ветеранами, участниками специальной военной операции и не только. Совместно с Российским обществом «Знание» «Навигаторы детства» провели лекции «Кто такие герои?», вместе с Героями России — интеллектуальную игру о героических подвигах нашего народа.

Отметим, что проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Минпросвещения РФ.

