В Подмосковье более 700 жителей прошли бесплатный онкоскрининг

В минувшую субботу, 28 февраля, бесплатный онкоскрининг в рамках Дня открытых дверей в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи прошли 703 жителя региона старше 18 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такие мероприятия позволяют повысить охват населения профилактическими осмотрами и выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, у 13 пациентов врачи выявили патологии, поэтому они были направлены на более углубленную диагностику. В рамках обследования женщины могли пройти цитологическое исследование, маммографию и УЗИ молочных желез, мужчины – сдать ПСА-тест для оценки рисков развития рака предстательной железы и не только. Узнать подробнее о работе онкологической службы в Подмосковье можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.