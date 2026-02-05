В Подмосковье более чем наполовину выполнили капремонт Люберецкой областной больницы
Капремонт Люберецкой больницы выполнили более чем на 60%
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье уже более чем на 60% выполнили капремонт в Люберецкой областной больнице. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На объекте завершились работы по демонтажу и продолжаются монтаж инженерных систем, установка новых окон и дверей, внутренняя отделка помещений, фасадные работы. На площадке ежедневно работают более 40 человек.
Завершить ремонтные работы в первом корпусе больницы планируется до конца 2026 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как в Лобне работает новая поликлиника, открывшаяся в 2025 году.