В Подмосковье более чем наполовину выполнили капремонт Люберецкой областной больницы

В Подмосковье уже более чем на 60% выполнили капремонт в Люберецкой областной больнице. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На объекте завершились работы по демонтажу и продолжаются монтаж инженерных систем, установка новых окон и дверей, внутренняя отделка помещений, фасадные работы. На площадке ежедневно работают более 40 человек.

Завершить ремонтные работы в первом корпусе больницы планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как в Лобне работает новая поликлиника, открывшаяся в 2025 году.