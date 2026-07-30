Губернатор Воробьев доложил Путину о развитии экономики Подмосковья

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в рамках которой был представлен доклад о социально-экономической ситуации в регионе. Одной из центральных тем стало развитие экономики.

«За первое полугодие 2026 года неплохие результаты. Вообще, традиционно Московская область — лидер по экономическому развитию, росту, [как и] Москва, Санкт-Петербург. В основном это базируется на малом и среднем бизнесе», — сказал губернатор.

По его словам, на малый и средний бизнес приходится 30% в экономике и 27% в налогах. Для развития этой отрасли в регионе проводят большую работу по созданию инфраструктуры индустриальных парков. В частности, открываются два таких парка площадью более 100 гектаров. Отдельно также субсидируются программы, которые позволяют предприятиям планировать свое производство в более короткие сроки.

Совместно с Минпромторгом России ведется работа над созданием роботов. В Подмосковье порядка семи компаний будут производить роботов и для логистических складов, и для производства. Отечественные роботы помогут ликвидировать всю рутину и сложную работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.