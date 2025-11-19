В Подмосковье дали старт спортивному проекту «Тот самый физрук»

В Подмосковье дали старт масштабному спортивному проекту «Тот самый физрук». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Участниками проекта стали свыше 1 тыс. учителей физкультуры и школьников из 56 городов региона.

С 18 ноября по 3 декабря в 10 округах будет проходить муниципальный этап соревнований, в рамках которых участникам необходимо преодолеть 12 испытаний в паре старшеклассник — учитель физкультуры.

По итогам муниципального этапа определят 10 команд-финалистов, которые будут бороться за звание победителя проекта. Финальные соревнования пройдут в декабре. Главный приз для победителя проекта составит 150 тыс. рублей, которые можно направить на покупку спортивного инвентаря для школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области реализуется проект «Школьная лига».