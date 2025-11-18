В Подмосковье диспансеризацию и профилактические осмотры с начала года прошли почти 4,6 млн человек
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье диспансеризацию и профилактические осмотры с начала года прошли почти 4,6 млн жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
«Обследование позволило выявить у них более 130 тыс. различных болезней, о которых пациенты ранее не знали, и назначать лечение», – рассказал зампред областного правительства — глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Кроме того, более чем у 330 тыс. выявили ожирение, а у 2,6 тыс. пациентов обнаружили онкологию.
Пройти диспансеризацию можно в своей поликлинике. Для этого потребуются паспорт и полис ОМС. С результатами обследования можно ознакомиться на телемедицинской консультации с врачом.
Ранее важность программы диспансеризации подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.