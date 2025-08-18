В Подмосковье для бойца СВО создали уникальный спортивный протез

В Подмосковье для участника СВО чемпиона мира по паралимпийскому пауэрлифтингу Игоря Старовойта создали уникальный спортивный протез. Сейчас боец готовится к Кубку мира.

«Обратился в "Единую Россию" за помощью в получении спортивного протеза — беговой модели. Вопрос был решен быстро, протез качественный, комфортный, ни разу не подвел», — поделился ветеран.

Протез был создан в Центре ортопедии и протезирования в Реутове благодаря директору учреждения, председателю общественного совета проекта «Единая страна — доступная среда» Андрею Лазареву.

Секретарь местного отделения «Единой России» Филипп Науменко осмотрел центр и встретился с Игорем Старовойтом. Он отметил, что с 2020 года в центре было изготовлено свыше 1,5 тыс. протезов, включая 250 единиц — для бойцов спецоперации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по созданию доступной среды в области.