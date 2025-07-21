В Подмосковье для ликвидации последствий ливня мобилизовали все силы коммунальных служб региона
Коммунальные службы Подмосковья продолжают устранять последствия ливня
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье для ликвидации последствий ливня были мобилизованы все силы коммунальных служб региона. О ходе работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В Подмосковье в результате мощного ливня было выявлено свыше 120 случаев подтопления дворовых территорий. Больше всего — в Красногорске, Одинцово и Пушкино: 11, восемь и шесть соответственно.
Все коммунальные службы области были переведены на усиленный режим работы. На местах активно работают специализированные бригады муниципальных бюджетных учреждений по содержанию территорий и водоканалов.
Специалисты откачивают воду с подтопленных территорий, прочищают ливневки, устраняют застойные явления.
В настоящее время работы ведутся по более чем 50 адресам. Ситуация на контроле профильных ведомств.
Ранее о ходе работ по устранению последствий ливня рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.