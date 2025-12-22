В Подмосковье для пациентов провели почти 6 млн телемедицинских консультаций

С начала 2025 года врачи в Подмосковье для пациентов провели более 5,5 млн телемедицинских консультаций, что в три раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Телемедицина позволяет пациенту получить целый комплекс медицинских сервисов в любом удобном месте,», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он подчеркнул, что для этого не нужно посещать поликлинику, что особенно актуально в период роста заболеваемости ОРВИ.

В рамках онлайн-приема специалист может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, рассказать об итогах диспансеризации, скорректировать лечение и не только. Записаться на него можно, в том числе, через приложение «РТ ДокторОнлайн».

