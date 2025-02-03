В Подмосковье для выпускников колледжей доступно 32 тыс. вакансий
Более 32 тыс. вакансий для выпускников колледжей доступно в Подмосковье
Фото: [Министерство социального развития МО]
В Подмосковье для выпускников колледжей доступно более 32 тыс. вакансий, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Общее число открытых вакансий в регионе превышает 80 тыс.
Подмосковные колледжи предлагают обучение по более чем 170 направлениям — от обработки металла до электротехники. На ряде программ доступны стажировки и практики во время обучения.
Помочь с поиском работы и подготовкой к собеседованию могут специалисты Кадрового центра Подмосковья. Также найти работу можно на различных фестивалях трудоустройства.
Информация о доступных вакансиях представлена на портале «Работа в России».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется построить IT-колледж. Он появится в Одинцово.