В Подмосковье до конца года проведут обследование 51 реки. Работы проведут специалисты Центра морских исследований МГУ им. Ломоносова, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В рамках обследования оценят состояние берегов, дна, водоохранных зон, донных отложений водоемов. Это позволит понять, насколько сильное антропогенное воздействие оказывается на водоемы.

«Результаты мониторинга являются основой для принятия решений о необходимости оздоровления водных объектов, расчистки, дополнительных водоохранных мероприятий», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

Всего в Подмосковье насчитывается свыше 7 тыс. рек и ручьев. Все они относятся к бассейнам Москвы-реки, Оки, Волги и Клязьмы.

